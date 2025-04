Jedyny taki trener. Wparował do gabinetu i polała się krew, nie wytrzymała też UEFA

Awantura w Krakowie. Ochroniarz nie chciał odpuścić i zrobiło się zamieszanie

I prędko tego pożałował. Doszło do przepychanek z ochroną. "Feio przy opuszczaniu loży zaczął krzyczeć na kolejnego ochroniarza, a na koniec go... opluł. Całą sytuację widziało sporo osób, m.in. kibiców, którzy korzystają z loży VIP " - relacjonowała "Gazeta Krakowska". Szkoleniowiec w końcu przeprosił, lecz niesmak pozostał.

W Rakowie nie było lepiej. Konflikt z kierownikiem, a potem odejście

Zgrzyt miał także miejsce w Częstochowie, gdzie Portugalczyk również pracował jako asystent. Średnio przepadał on za kierownikiem drużyny, Kamilem Waskowskim. Według "Przeglądu Sportowego Onet" między panami doszło do przynajmniej dwóch scysji . Pierwsza wydarzyła się na oczach piłkarzy, podczas jednego z treningów. Druga natomiast w hotelu.

"Feio miał zaatakować go fizycznie w hotelu i wyrwać mu telefon. Tym razem kierownik już nie wytrzymał i miał oddać mu ze zdwojoną siłą, a że jest potężniejszej postury od Feio, który ma raptem ok. 175 cm wzrostu, to starcie nie zakończyło się korzystnie dla młodego Portugalczyka" - czytamy na łamach "Przeglądu Sportowego Onet". Po wszystkim szybko doszło do rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron.