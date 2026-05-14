Jednak mundial. Kulesza nie czekał ani chwili. Ogłasza awans w sieci: "Mamy to!"

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Takiego scenariusza nic nie zapowiadało. W trwających ME kobiet w kategorii U-17 nasza drużyna doznała w grupie druzgocących porażek z Hiszpanią i Francją, pokonując skromnie jedynie Finlandię. Tyle wystarczyło, by zagrać o piąte miejsce w turnieju. Polki w starciu z faworyzowaną Anglią stanęły na wysokości zadania. Zwycięstwo 2:0 oznacza awans na tegoroczny mundial, co z nieskrywaną radością zakomunikował w sieci prezes PZPN, Cezary Klesza.

article cover
Cezary Kulesza, prezes PZPNWojciech OlkuśnikEast News

Mistrzostwa Europy kobiet w kategorii U-17 odbywają się w Irlandii Północnej. Polki zajęły trzecie miejsce w grupie B. Zapewniły je sobie dzięki wygranej z Finlandią (1:0).

Konfrontacje z Hiszpanią (1:4) i Francją (0:5) okazały się bolesne. Ale "Biało-Czerwone" powetowały to sobie w starciu z Anglią. Stawką ostatniego występu w turnieju była piąta lokata w końcowym rozrachunku i... awans na tegoroczny mundial w Maroku.

Legia pewna utrzymania. Teraz potwierdzenie ws. kapitana. Już postanowione

Polki zagrają w finałach MŚ. Cezary Kulesza ogłasza na platformie X: "Mamy to!"

Z Anglią przegraliśmy w fazie kwalifikacyjnej. Rywalki były faworytkami czwartkowego starcia. Teraz role się jednak odwróciły. Polska wygrała arcyważne spotkanie 2:0!

Oba gole dla naszego zespołu zdobyła Zofia Burzan. Napastniczka Czarnych Sosnowiec otworzyła rezultat przed przerwą. Po zmianie stron zadała drugi cios.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Wspaniała decyzja Barcelony. Wszystko potwierdzone. Lewandowski numerem jeden

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek

Angielki na przestrzeni 90 minut nie oddały celnego strzału na bramkę "Biało-Czerwonych".

"Awans! Kadra U17 kobiet wygrała 2:0 z Anglią w meczu o wyjazd na mistrzostwa świata. To Wasz wielki dzień, dziewczyny. Gratulacje dla trenerki Pauliny Kawalec oraz całego sztabu szkoleniowego. Dziękuję za Waszą wspaniałą postawę, mamy to!" - napisał na platformie X sternik PZPN, Cezary Kulesza.

Mundial w Maroku odbędzie się w dniach 17 października - 7 listopada 2026 roku. W imprezie udział wezmą 24 ekipy z sześciu kontynentów. Tytułu broni Korea Północna.

Zobacz również:

Julia Szeremeta
Boks

Szeremeta dostała pół miliona złotych. Mówi wprost, co zrobiła z pieniędzmi

Łukasz Żurek
Łukasz Żurek
Uśmiechnięta osoba w eleganckiej marynarce i jasnej koszuli trzyma plastikową butelkę, stojąc na tle sportowego boiska z rozmytą reklamą w tle.
Paulina Kawalec, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet U-17MATEUSZ SLODKOWSKI / CYFRASPORTNewspix.pl
Grupa piłkarek w czerwonych strojach z numerami i godłem, maszerujących wspólnie po murawie stadionu, niektóre z uniesionymi rękami w geście radości.
Reprezentacja Polski kobiet U-17 (Fot. UEFA)2026 UEFAmateriał zewnętrzny
Mężczyzna w garniturze i krawacie z poważnym wyrazem twarzy, stojący na tle osób ubranych formalnie, w otoczeniu stadionu pełnego kibiców.
Cezary KuleszaGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Będą zmiany w Legii Warszawa. Padły konkretne nazwiska. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja