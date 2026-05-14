Jednak mundial. Kulesza nie czekał ani chwili. Ogłasza awans w sieci: "Mamy to!"

Mistrzostwa Europy kobiet w kategorii U-17 odbywają się w Irlandii Północnej. Polki zajęły trzecie miejsce w grupie B. Zapewniły je sobie dzięki wygranej z Finlandią (1:0).

Konfrontacje z Hiszpanią (1:4) i Francją (0:5) okazały się bolesne. Ale "Biało-Czerwone" powetowały to sobie w starciu z Anglią. Stawką ostatniego występu w turnieju była piąta lokata w końcowym rozrachunku i... awans na tegoroczny mundial w Maroku.

Polki zagrają w finałach MŚ. Cezary Kulesza ogłasza na platformie X: "Mamy to!"

Z Anglią przegraliśmy w fazie kwalifikacyjnej. Rywalki były faworytkami czwartkowego starcia. Teraz role się jednak odwróciły. Polska wygrała arcyważne spotkanie 2:0!

Oba gole dla naszego zespołu zdobyła Zofia Burzan. Napastniczka Czarnych Sosnowiec otworzyła rezultat przed przerwą. Po zmianie stron zadała drugi cios.

Angielki na przestrzeni 90 minut nie oddały celnego strzału na bramkę "Biało-Czerwonych".

"Awans! Kadra U17 kobiet wygrała 2:0 z Anglią w meczu o wyjazd na mistrzostwa świata. To Wasz wielki dzień, dziewczyny. Gratulacje dla trenerki Pauliny Kawalec oraz całego sztabu szkoleniowego. Dziękuję za Waszą wspaniałą postawę, mamy to!" - napisał na platformie X sternik PZPN, Cezary Kulesza.

Mundial w Maroku odbędzie się w dniach 17 października - 7 listopada 2026 roku. W imprezie udział wezmą 24 ekipy z sześciu kontynentów. Tytułu broni Korea Północna.

Paulina Kawalec, selekcjonerka reprezentacji Polski kobiet U-17

Reprezentacja Polski kobiet U-17

Cezary Kulesza

