Jeden z najpiękniejszych stadionów świata będzie stał pusty?

Jeden z najpiękniejszych obiektów piłkarskich na świecie, Estádio Municipal de Braga, może niebawem stać pusty. Władze występującego tam Sportingu Braga poinformowały bowiem, że zamierzają zamienić jedną z aren Euro 2004 na nowy stadion, który zamierzają wybudować.

