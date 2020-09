Jarosław Fojut został nowym zawodnikiem występującej w II lidze Stali Rzeszów. Niespełna 33-letni obrońca związał się z biało-niebieskimi dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o rok. W ostatnim sezonie doświadczony stoper był graczem Wisły Płock.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Stilić o początkach Lewandowskiego w Lechu: Było widać już wtedy, że ma ogromny potencjał. Wideo Polsat Sport

Szeregi obronne rzeszowian wzmocnił zawodnik niezwykle doświadczony. Fojut to były piłkarz takich klubów jak Bolton Wanderers, Luton Town czy norweskiego Tromso. Na polskich boiskach znany jest przede wszystkim z występów w barwach Śląska Wrocław, z którym zdobył mistrzostwo Polski, czy Pogoni Szczecin. Ostatni sezon spędził w Wiśle Płock. Urodzony w Legionowie obrońca będzie występował z numer 23.

Reklama

- Witam serdecznie wszystkich kibiców i wszystkie osoby związane ze Stalą Rzeszów. Muszę przyznać, że jestem bardzo podekscytowany przyjściem do tego klubu. Niezmiernie się cieszę, że mogę być częścią tego niesamowitego projektu, który już kilka lat temu został wdrożony i z tego co ja widzę przez ostatnie dwa miesiące, podczas których negocjowałem kontrakt i rozmawiałem z włodarzami Klubu, to Stal jest zdecydowanie pionierskim klubem jeżeli chodzi o podejście i zarządzanie - powiedział Fojut w rozmowie z oficjalnym serwisem klubowym.

Jednokrotny reprezentant Polski jest bardzo zadowolony, że dołączył do Stali. - Dla mnie najważniejsze było to, żeby przyjść w miejsce, w którym będę się dobrze czuł, a już od pierwszej rozmowy, od pierwszego kontaktu, mam takie wrażenie. Jest gdzieś w środku mnie pozytywna energia, jakiś magnes, który mnie tutaj przyciąga. Cieszę się, że mogliśmy sfinalizować ten transfer - wyznał kilka chwil po podpisaniu kontraktu doświadczony obrońca.

Stal Rzeszów w poprzednim sezonie grała w decydującym meczu barażowym o awans do Fortuna 1 Ligi. Ostatecznie "Żurawie" musieli uznać wyższość lokalnego rywala Resovii.

A.J.