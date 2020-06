Sąd rejonowy w Sopocie wydał wyrok w sprawie Jarosława Bieniuka. Były piłkarz został uznany winnym, będąc oskarżonym o "udzielanie narkotyków"

Proces w sprawie Bieniuka rozpoczął się 18 lutego. Sąd wyłączył jednak jawność postępowania, tłumacząc to faktem, iż sprawa ma szerszy kontekst oraz ochroną prywatności zamieszanych w nią osób.

Bieniuk został uznany winnym udzielenia narkotyków osobom trzecim, ale usłyszał łagodny wyrok. Jak donosi "Fakt": "Sąd uznał, że Jarosław Bieniuk jest winny udzielenia po jednej porcji kokainy Sylwii Sz. i Katarzynie N., ale warunkowo umorzył postępowanie na jeden rok ze względu na niską szkodliwość społeczną czynu. Jarosław Bieniuk ma pokryć koszta sądowe oraz zapłacić 5 tys. zł grzywny na fundusz pokrzywdzonych".

Mec. Dariusz Makowski, obrońca Bieniuka, w rozmowie z "Faktem" zaznaczył, że jego klient nie przyznaje się do winy i będzie odwoływał się od wyroku sądu.

Jedną z osób, którym narkotyków udzielał Bieniuk, miała być Sylwia Sz., która jesienią 2019 roku publicznie oskarżyła piłkarza o gwałt. Po tym, jak Bieniuk usłyszał akt oskarżenia dotyczący narkotyków, prokuratura informowała, że zgromadzony materiał dowodowy nie dał podstaw do postawienia byłemu sportowcowi zarzutu gwałtu.

40-letni Bieniuk grał w piłkę nożną m.in. w Lechii Gdańsk, Amice Wronki i Widzewie Łódź. Zaliczył osiem występów w reprezentacji Polski, strzelił jedną bramkę w towarzyskim meczu z Maltą w grudniu 2003 r. Od 2014 r. jest członkiem sztabu szkoleniowego gdańskiej Lechii.

Bieniuk ma troje dzieci ze związku z aktorką Anną Przybylską, która zmarła na raka w 2014 r.

Zdjęcie Jarosław Bieniuk / Karol Makurat / East News

