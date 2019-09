Jan Widera prezesem Stadionu Śląskiego

Jan Widera, ostatnio podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, został w czwartek prezesem Stadionu Śląskiego.

Dotąd chorzowską areną zarządzał Krzysztof Klimosz, który poinformował radę nadzorczą operatora obiektu, że w zamierza podjąć inne obowiązki zawodowe - poinformowała rada w komunikacie.

Widera to absolwent katowickiej AWF, były lekkoatleta, trener i działacz sportowy.

Był trenerem kadry narodowej juniorów, młodzieżowców, seniorów 400 m ppł. Przez większość kariery trenerskiej związany z MKS-MOSM Bytom, współpracował również z AKS Chorzów i Warszawianką. Pod jego skrzydłami największe sukcesy odnosił sprinter i płotkarz Marek Plawgo.

W latach 2006-2014 Widera zasiadał w zarządzie Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Stadion Śląski należy do samorządu woj. śląskiego. Będzie areną nieoficjalnych MŚ w sztafetach, jego kandydatura została zgłoszona do organizacji lekkoatletycznych ME 2024.

Piotr Girczys