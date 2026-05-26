Nie tak miał wyglądać przełom maja i czerwca dla reprezentacji Polski. W marcu, jeszcze przed meczami barażowymi, kibice kadry wierzyli, że podopieczni Jana Urbana pomyślnie przejdą baraże i w czerwcu oraz lipcu będziemy emocjonować się zmaganiami Biało-Czerwonych na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie.

Z tych planów nic jednak nie wyszło. Co prawda w półfinale baraży, na PGE Narodowym w Warszawie, Polacy pokonali Albanię 2:1, ale w decydującym starciu o MŚ musieli uznać wyższość na wyjeździe Szwecji, przegrywając 2:3. Kibiców porażka bolała tym bardziej, że Biało-Czerwoni zagrali ze Szwedami jeden z lepszych w ostatnim czasie meczów w ofensywnie. W obronie zaprezentowali się jednak fatalnie, co bezwzględnie wykorzystali gospodarze.

Lewandowski będzie na zgrupowaniu? Wątpliwości rozwiane

Po tym jak stało się jasne, że Polacy nie zagrają na mundialu, kibiców najbardziej nurtowała reprezentacyjna przyszłość Roberta Lewandowskiego. Początkowo kapitan kadry nie wyraził się jasno, czy będzie kontynuował swoją przygodę z kadrą. Czym jednak dłuższy czas mijał od nieudanego finału baraży ze Szwecją, tym Lewandowski i selekcjoner Urban dawali coraz wyraźniejsze sygnały, że na przełomie maja i czerwca 37-latek pomoże kadrze.

Wreszcie sam Lewandowski zadeklarował, że będzie na zgrupowaniu. Jeśli zatem nie wydarzy się nic sensacyjnego, to we wtorek doświadczony napastnik znajdzie się na liście powołanych. Może zabraknąć natomiast innych ważnych piłkarzy, którzy w poprzednich latach regularnie otrzymywali powołania od kolejnych selekcjonerów.

Dwie gwiazdy reprezentacji Polski bez powołania. Oto nazwiska

Kilka dni temu dziennikarze "Faktu" poinformowali, że wśród powołanych przez Jana Urbana ma zabraknąć Krzysztofa Piątka. - Nie chodzi o to, żeby wszyscy byli zadowoleni. Najbliższe mecze to idealna okazja, żeby sprawdzić nowe twarze i rozwiązania - powiedziała dziennikowi osoba blisko kadry, w ten sposób tłumacząc możliwą absencję piłkarza katarskiego Al-Duhail.

Na niespełna dobę przed powołaniami atmosferę jeszcze bardziej podgrzał Tomasz Włodarczyk. Zdaniem redaktora naczelnego portalu meczyki.pl, we wtorek na liście selekcjonera zabraknie Matty'ego Casha, który niedawno świętował z Aston Villa triumf w Lidze Europy. Powodem absencji dotychczas podstawowego obrońcy reprezentacji Polski ma być kontuzja. Włodarczyk nie doprecyzował jednak, co dokładnie stało się piłkarzowi.

Czas na testy przed eliminacjami Euro 2028. Będą debiuty

Skoro Biało-Czerwoni nie wywalczyli biletów na MŚ, to Jan Urban ma idealną okazję, by przetestować kilku piłkarzy i kilka rozwiązań przed rozpoczęciem walki w kwalifikacjach do Euro 2028. Dlatego też już na mecze z Ukrainą i Nigerią można spodziewać się na liście przynajmniej jednego debiutanta. Jego nazwisko, tuż przed powołaniami, ujawnił Mateusz Borek.

Według komentatora TVP, na liście znajdzie się 18-letni Kacper Potulski, obrońca FSV Mainz, który w tym sezonie rozegrał 15 spotkań w Bundeslidze. Dołożył do tego 8 meczów w Lidze Konferencji. Nie wiadomo natomiast, czy Urban zaryzykuje i wśród napastników znajdzie miejsce dla wyróżniającego się w barwach Motoru Lublin w PKO Ekstraklasie Karola Czubaka. Sam selekcjoner, pytany o tego piłkarza, unikał jednoznacznych deklaracji, ale serwis meczyki.pl twierdzi, że i dla niego znajdzie się miejsce w kadrze.

Ten sam portal ujawnił również, że powołania może spodziewać się Mateusz Żukowski, który robi furorę w Magdeburgu w 2. Bundeslidze.

Pewne jest natomiast, że we wtorek nie będzie na liście 18-letniego Juliana Zakrzewskiego Hall. Sam Jan Urban w rozmowie dla TVP Sport poinformował, że napastnik New York Red Bulls, mający polskie korzenie od strony matki, nie podjął jeszcze decyzji, czy chce grać dla seniorskiej reprezentacji Polski.

Zgrupowanie Biało-Czerwonych przed dwoma meczami towarzyskimi rozpocznie się w czwartek 27 maja. W niedzielę 31 maja, we Wrocławiu, Polacy zagrają z Ukrainą (godz. 17:30), która również nie awansowała na mundial. Z kolei trzy dni później, w środę 3 czerwca, podejmą Nigerię. Mecz rozpocznie się o 20:45.

Krzysztof Piątek Marcin Golba AFP





