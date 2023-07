Jan Tomaszewski wymaga reakcji PZPN. Stanowcze słowa byłego reprezentanta

Następne tygodnie to okres słabszej formy Bielika, która stała się zauważalna dla kibiców reprezentacji Polski. Wobec tego w stosunku do reprezentanta Polski zaczęła pojawiać się krytyka. Kulminacją wszelkich złych wydarzeń był mecz z reprezentacją Mołdawii na wyjeździe, który reprezentacja Polski przegrała. Po spotkaniu Bielik starł się z jednym z fanów w social mediach.

Tomaszewski domaga się reakcji

Reprezentant Polski na jeden z komentarzy odpisał "zabawę to miałem z twoją matką na kwadracie". Takich słów nie tyle nie wypada przeczytać ze strony kadrowicza, co zwyczajnie są one ordynarne i całkowicie niedopuszczalne. Do sytuacji z Bielikiem odniósł się znany z bardzo ciętego języka Jan Tomaszewski. Dla "Super Expressu" były bramkarz skomentował całe wydarzenie.