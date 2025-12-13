Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jan Tomaszewski wpadł w nałóg. Wszystko ujawnił. 8 milionów Polaków walczy z tym samym

Jan Tomaszewski to niekwestionowana legenda reprezentacji Polski. Obecnie były bramkarz naszej kadry pełni rolę eksperta, często zabiera głos, komentując wydarzenia ze świata piłki. W jednym z wywiadów ujawnił, że przed laty zerwał z dręczącym i bardzo niezdrowym nałogiem. Według statystyk nadal walczą z nim miliony Polaków.

Jan Tomaszewski
Jan TomaszewskiTOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East NewsEast News

Pod koniec lat 60. ubiegłego wieku Jan Tomaszewski reprezentował barwy Śląska Wrocław. Kolejnymi przystankami w jego karierze były Legia Warszawa i ŁKS Łódź. Stamtąd w 1978 roku przeniósł się do belgijskiego VAC Beerschot, a następnie zasilił zespół hiszpańskiego Herculesa CF.

Karierę zakończył w Łodzi, w 1984 roku. W międzyczasie Tomaszewski zgromadził aż 63 spotkania w barwach kadry narodowej. Do historii przeszły jego interwencje w meczu przeciwko Anglii na Wembley (1:1). Obecnie od wielu lat były golkiper "Biało-Czerwonych" jest szanowanym ekspertem, który nie bosi się głosić kontrowersyjnych tez.

Roman Kosecki ostrzega! Chodzi o Marka Papszuna w Legii WarszawaPolsat Sport

Tomaszewski walczył z nałogiem. O wszystkim opowiedział. "Popełniłem błąd"

Jesienią zeszłego roku Jan Tomaszewski udzielił jednego z wielu wywiadów na łamach "Super Expressu". Komentował wówczas początki Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie, który szybko pokazał, że nie zamierza zbyt przesadnie kryć się z... paleniem papierosów.

Okazuje się, że 77-latek w przeszłości także zmagał się z tym problemem. - Ja przyznaję się do tego. Popełniłem błąd, ale podkreślę jeszcze raz. Chyba 40 lat temu powiedziałem sobie: dziękuję, koniec. Potem dowiedziałem się, że przez trzy lata z organizmu usuwane są te "spaliny" - ujawnił.

Legendarny bramkarz próbował się chować się przed kamerami i - co najważniejsze - trenerami. - Oczywiście nie paliłem na stadionie czy kiedy wchodziłem na mecz lub trening. Nas wtedy paliło siedmiu czy ośmiu. Tak, wtedy się paliło. Ten dymek dawał czegoś takiego... ale kryłem się z tym - przyznał.

    Obecnie Tomaszewski od kilkudziesięciu lat jest wolny od nałogu. - Uważam, że zrobiłem błąd, bo to na pewno nie pomagało. Na szczęście naprawiłem to i w płuca sobie nie daję - podsumował.

    Zgodnie z danymi przekazanymi przez Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej (informacje z maja br.) "obecnie papierosy pali statystycznie co trzeci dorosły w Polsce. To blisko 8 mln Polek i Polaków".

    Starszy mężczyzna z siwymi włosami trzyma czerwony mikrofon, ubrany w koszulkę sportową z napisem 'Tomek' oraz logotypami sportowymi, wykonuje gest ręką podczas rozmowy w jasnym, neutralnym pomieszczeniu.
    Jan TomaszewskiReporter
    Po lewej stronie młody mężczyzna o ciemnych włosach w białej koszulce z czerwonym napisem stojący na stadionie; po prawej starszy mężczyzna w garniturze i błękitnej koszuli siedzący w jasnym otoczeniu, patrzący w stronę aparatu.
    Robert Lewandowski i Jan Tomaszewski Michal Dubiel/REPORTER, Natasza Mludzik/TVPEast News
    Jan Tomaszewski
    Jan TomaszewskiPiętkaAKPA

