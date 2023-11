Jan Tomaszewski nie wytrzymał. Uderzył w Cezarego Kuleszę

- Nie może być tak, że prezes sam decyduje o selekcjonerze! Niech to będzie jakaś grupa, bo dwa razy prezes się już sparzył. Kto doradza Cezaremu Kuleszy?! Ludzie, którzy nie mają zielonego pojęcia o profesjonalnej piłce... Przecież on sam tego nie wymyślił - powiedział oburzony Jan Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

- Uważam, że Finlandia zostanie pokona przez Walijczyków, bo grają u siebie, a na dodatek o ogromną stawkę. Bardzo dobrze, że Ukraina nie jest w naszej grupie. To już jest zwycięstwo. Jakiś dobry omen jest nad kadrą, bo Ukraina naprawdę dobrze się zaprezentowała. Może być tak, że Walijczycy będą bardziej zmęczeni, bo oni nie mogą sobie odpuścić. My natomiast możemy sobie odpuścić, bo jeśli zagramy dobrze w pierwszej połowie (z Estonią przyp. red.), to już wtedy rozstrzygniemy to spotkanie i na drugą połowę wyjdzie czterech, pięciu zmienników. Natomiast Walijczycy mogą sobie na to nie pozwolić - ocenił legendarny golkiper.