Jan Bednarek przywitany w FC Porto. Portugalczycy nie mieli litości

W 2017 roku Southampton zapłaciło Lechowi Poznań sześć milionów euro, aby ściągnąć Jana Bednarka. Wcześniej wychowanek MSP Szamotuły zanotował jeszcze roczne wypożyczenie do Górnika Łęczna, po czym błysnął na boiskach Ekstraklasy, co finalnie zaowocowało transferem do Premier League.

Polak świetnie odnalazł się w zespole "Świętych", z którym kilkukrotnie spadał z ligi, aby następnie triumfować w rozgrywkach Championship i wywalczyć powrotny awans. W poprzednim sezonie Southampton znów pożegnało się z najwyższą klasą rozgrywkową. Tym sposobem w kontrakcie Bednarka pojawiła się klauzula opiewająca na kwotę 7,5 miliona euro. Z tej okazji skorzystać postanowiło FC Porto.

Bednarek przywitany w nowej drużynie. To mogło zaboleć

Defensor "Biało-Czerwonych" zawitał już w portugalskim mieście, gdzie miał okazję odbyć pierwsze sesje treningowe z zespołem. Z racji tego, że jest on nowym nabytkiem, koledzy z drużyny musieli go przywitać. I z robili to w typowo sportowym, piłkarskim stylu.

W mediach społecznościowych FC Porto pojawił się filmik, na którym widać szpaler dla Bednarka przygotowany przez piłkarzy portugalskiego klubu. Kiedy tylko Polak postawił pierwszy krok, aby przez niego przejść, koledzy "przywitali go" pstryczkami w ucho i lekkimi uderzeniami w głowę. Takie obrazki niejednokrotnie można dostrzec w innych zespołach, do których dołącza nowy zawodnik. Filmik obejrzało ponad niemal 300 tys. użytkowników.

Reprezentantowi Polski z nieco grymaśnym uśmiechem na twarzy udało się przebiec przez szpaler. Teraz musi walczyć o to, aby w nadchodzącym sezonie kierować defensywą Porto. - Jestem bardzo podekscytowany tym nowym etapem. Myślę, że to doskonały ruch dla mnie i mojej rodziny. Przychodzę do niesamowitego klubu, z bogatą historią i pełnym fantastycznych chwil. To właściwy krok dla mnie i mojej rodziny i nie mogę się doczekać rozpoczęcia sezonu, wygrania wielu meczów i dania z siebie wszystkiego na boisku dla FC Porto - mówił 29-latek w rozmowie z klubowymi mediami.

