Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła czerwcowe zgrupowanie przed mistrzostwami Europy w Niemczech . Można powiedzieć, że Biało-Czerwoni sprawili swego rodzaju niespodziankę w pierwszym spotkaniu towarzyskim przed wyjazdem za naszą zachodnią granicę. Do Warszawy przyjechała bowiem reprezentacja Ukrainy , która w ostatnich kilkunastu miesiącach wyglądała zdecydowanie lepiej niż nasza kadra i to w gościach większość piłkarskiego świata upatrywała faworytów tego starcia.

Oba zespoły wyszły na PGE Narodowy we względnie rezerwowych zestawieniach, co mogło postawić więcej znaków zapytania przy ewentualnym zwycięzcy tego pojedynku i z pewnością w jakimś stopniu wyrównywało szanse obu ekip. Okazało się jednak, że to rezerwowi Biało-Czerwonych byli tymi, którzy pokazali wyższą jakość, więcej zaangażowania i chęci zwycięstwa. To ostatecznie przełożyło się na wygraną zespołu Michała Probierza 3:1 i poprawienie nastrojów narodowych.