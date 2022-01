Od 22 września 2021 roku Rodriguez występuje w Al-Rayyan. Do tej pory Kolumbijczyk zagrał w siedmiu meczach ligi katarskiej, zdobywając trzy bramki i notując cztery asysty.

Ostatni występ na pewno szczególnie zapisze się w pamięci Rodrigueza. Nie tylko dlatego, że jego zespół wygrał 3-0, a on sam najpierw asystował, a potem dwa razy trafił do siatki. Zdarzyło się coś dużo ważniejszego, co decydowało o życiu jednego z piłkarzy.



Ousmane Coulibaly miał zawał serca. James Rodriguez natychmiast zareagował

Jeszcze w pierwszej połowie, przy stanie 1-0 dla Al-Rayyan, na murawę padł zawodnik Al-Wakrah Ousmane Coulibaly. Okazało się, że miał zawał serca. Rodriguez natychmiast ruszył mu na pomoc, jeszcze przed dotarciem lekarzy.



Dzięki szybkiej reakcji Kolumbijczyka, udało się uratować Malijczyka. Został szybko przetransportowany do szpitala i jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.



Reklama

Po tym incydencie spotkanie wznowiono, a w drugiej połowie Rodriguez strzelił dwa gole, pieczętując zwycięstwo Al-Rayyan. Jego zespół spisuje się jednak przeciętnie. Zajmuje dopiero ósme miejsce w lidze.