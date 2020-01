Jakub Piotrowski nie przebił się do składu KRC Genk i minut na boisku będzie szukał na wypożyczeniu do belgijskiego Waasland-Beveren. 22-letni Polak został wypożyczony na pół roku.

Piotrowski do Belgii wyjechał po udanym w jego wykonaniu sezonie 2017/18. Młody pomocnik wyróżniał się wówczas w Pogoni Szczecin, co skłoniło Genk do wyłożenia za piłkarza 2 mln euro.

W nowym klubie 22-latek nie potrafił jednak wywalczyć sobie miejsca w składzie. W minionym sezonie zagrał zaledwie w 13 spotkaniach, głównie wchodząc w końcówkach. Na początku trwającego sezonu dostał szansę od trenera, ale po trzech meczach w wyjściowym składzie nie tylko wyleciał z jedenastki, ale także z kadry meczowej. Od 2 września w lidze zagrał tylko raz.

Teraz Piotrowski spróbuje powalczyć o miejsce w drużynie Waasland-Beveren, dokąd został wypożyczony do końca sezonu. Drużyna ta zajmuje przedostatnie miejsce w belgijskiej ekstraklasie, ale wciąż ma spore szanse na utrzymanie.

Pomocnik ma za sobą występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. W U-21 zaliczył 11 występów.



