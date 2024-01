Jakub Moder obiektem zainteresowania. Brighton podjęło kluczową decyzję

Jakub Moder kilka tygodni temu wrócił do gry po poważnej kontuzji, jaką jest zerwanie więzadeł krzyżowych. Polak pauzował przez ponad 18 miesięcy. Nikt nie spodziewał się aż tak długiej przerwy, więc trudno było powiedzieć, w jakiej dyspozycji wróci. W weekend pierwszy raz od 672 dni zagrał w wyjściowym składzie Brighton and Hove Albion i pokazał się z niezłej strony. Według Damiana Smyka z portalu "Goal.pl" do klubu spływają oferty wypożyczenia Polaka i działacze podjęli już decyzję.