Jakub Moder niebawem na boisku? Powrót już blisko. Wspaniałe słowa trenera

Jakub Moder wciąż nie wrócił do gry po kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych w kwietniu 2022 roku. Już jakiś czas temu Polak wrócił do treningów i wydaje się, że niebawem można spodziewać się także powrotu pomocnika do kadry meczowej Brighton and Hove Albion. Na konferencji prasowej trener Roberto de Zerbi potwierdził, że Moder trenuje już z kolegami w grupie.