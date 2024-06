Jakub Kosecki zaskoczył wszystkich. Nagły transfer, ciekawy ruch

Wyglądało na to, że Jakub Kosecki nie wiąże już dużych nadziei z piłką nożną. 33-latek od czasu do czasu pogrywał w KTS Weszło i postanowił bardziej zaangażować się w gale freak-fightowe, w których debiut ma już za sobą. Portal Meczyki.pl podał, że może dojść jednak do sensacyjnego transferu. Kosecki ma trafić do nowego klubu, a wraz z nim dwóch jego kolegów walczących w galach mieszanych sztuk walki.