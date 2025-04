Jakub Kopaniecki przegrał z chorobą. Bramkarz miał 25 lat

W 2021 roku u zawodnika Górnika wykryto guza mózgu. Kiedy 5 czerwca 2021 roku jego drużyna świętowała awans na zaplecze Ekstraklasy, Kopaniecki trafił do szpitala. Uskarżał się na uciążliwy ból głowy. Diagnoza lekarzy byłą druzgocąca - glejak, czyli złośliwy guz mózgu. Młody piłkarz nie tracił optymizmu i wierzył w szczęśliwe zakończenie. Leczenie rozpoczęło się błyskawicznie, ale nie było łatwe.

Siostra bramkarza rozpoczęła zbiórkę na leczenie Kuby. Swojego zawodnika wsparł też Górnik. Wielu polskich piłkarzy i drużyn przekazało na licytacje koszulki. W kwietniu 2022 roku ponownie trenował z zespołem. "Nie mogłem się doczekać kiedy do was wrócę" - pisał w mediach społecznościowych.

"Nie miałem jeszcze pojęcia, z czym przyjdzie mi się mierzyć. Że będzie to tak złośliwy i ciężki przeciwnik. Potworny stres, litry łez, ogromny ból, bezradność, złości, żal, miliony potwornych myśli i niezrozumiałych uczuć. Wiedziałem, że TO ze mną nie wygra" - to wpis z 2022 roku. W październiku 2023 roku został ojcem.