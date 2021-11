Operacje we Wrocławiu

Jeszcze w tym samym miesiącu przeszedł dwie operacje w szpitalu we Wrocławiu. Dalszy plan leczenia zakładał chemioterapię i radioterapię, a także wizyty w zagranicznych ośrodkach. Siostra Kuby zorganizowała zbiórkę pieniądze na leczenie.

W pomoc włączyło się wiele anonimowych osób, a także Górniki i inne kluby oraz piłkarze, którzy przekazywały koszulki na licytację. Wśród nich np. Kuba Moder czy Kamil Jóźwiak. - Wiedziałem, że będziemy jakoś działać, ale efekty przerosły moje oczekiwania. Chyba cała Polska usłyszała o mojej chorobie. To mi daje mocnego kopa do walki - zapewniał w czerwcu Kuba Kopaniecki w rozmowie z "Łączy Nas Piłka". - Nie znałem wcześniej Kamila, a pogadaliśmy poprzez media społecznościowe. Potem informację o zbiórce na Siepomaga.pl udostępnili między innymi też Kuba Moder i Tymek Puchacz. Nie musieli tego robić, ale wspierają mnie i jest to dla mnie niezwykle cenne.

Leczenie w Szwajcarii i Warszawie

Udało się uzbierać prawie 400 tys. zł. "Dzięki pomocy Darczyńców Kuba przeszedł pilną operację ratującą życie w Szwajcarii. To jednak dopiero początek walki - właściwie pierwsze minuty w meczu o życie. Przed Kubą chemioterapia i radioterapia." - informowała na stronie zbiórki Anna, siostra Kuby.

Górnik Polkowice przywitał Kubę

Kolejne etapy leczenia już w Polsce (w Warszawie) przebiegały zgodnie z planem. Walka jeszcze się nie skończyła - przed młodym bramkarzem kolejne dawki chemioterapii. Teraz ma cztery tygodnie przerwy, które wykorzystuje m. in. na powrót do treningów. - Już nie mogłem się doczekać kiedy do was wrócę. Teraz będę częściej odwiedzał klub i brał udział w treningach - zapewnił Kuba.

