Arsenal pokonał Preston North End 3:0 w starciu 1/8 finału Pucharu Ligi (Carabao Cup). Zwycięstwo zapewniły trafienia Gabriela Jesusa, Ethana Nwaneriego i Kaia Havertza z odpowiednio 24., 33. i 57. minuty. Przy pierwszym i ostatnim asystował reprezentant Polski Jakub Kiwior, który zagrał jako środkowy obrońca. W pierwszej połowie zgrał głową dośrodkowaną z rzutu wolnego piłkę wprost do Brazylijczyka, a w drugiej dośrodkował idealnie do Niemca.

Nie miał wiele pracy w obronie, ale zanotował jeden odbiór, dwa przechwyty i zablokował dwa strzały. Łącznie zanotował 87 kontaktów z futbolówką. Podawał ją z 89-procentową skutecznością (71/80). Jego bardzo dobry występ nie uszedł uwadze brytyjskich mediów. Większość portali przyznało mu "ósemkę" w dziesięciostopniowej skali. Wraz z Jesusem dostawali drugie najlepsze recenzje za grę. Większy podziw dostał tylko 17-letni Nwaneri, który strzelił przepięknego gola w okienko bramki. Co pisze się o naszym rodaku na Wyspach?

Jakub Kiwior jednym z bohaterów. Preston - Arsenal 0:3

"Wykorzystał brak wymagań defensywnych. Asystował przy bramce otwierającej i zagrał świetne dośrodkowanie do Havertza, który zdobył trzecią bramkę. Ogólnie spisał się dobrze " - napisał PainInTheArsenal.com. "Dwie asysty środkowego obrońcy! Ta druga dla Kaia Havertza była wspaniałym dośrodkowaniem. Poza tym był naprawdę solidny w defensywie" - czytamy z kolei w Football.london.

"Dwie asysty reprezentanta Polski, który zagrał na pozycji środkowego obrońcy. Druga to świetne dośrodkowanie, które Havertz skierował do bramki" - odnotował "The Standard". "Był na całym boisku i dobrze współpracował na lewej stronie, wykonując kilka ładnych podań i notując kilka ładnych kontaktów z piłką. Zakończył mecz z dwiema asystami" - relacjonował z kolei Goal.com.