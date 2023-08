Na przełomie grudnia i stycznia wydawało się, że Jakub Kiwior zostanie we Włoszech, ale zdecyduje się na zmianę klubu na wyraźnie lepszy. Mówiło się o zainteresowaniu między innymi Juventusu czy SSC Napoli. Ostatecznie jednak do tego nie doszło, ale Kiwior faktycznie zmienił zespół. Utalentowany środkowy obrońca zdecydował się jednak na przenosiny do Anglii, więc pożegnał się z włoskim słońcem.