Jakub Kiwior na afiszu. Wspaniała forma, wielkie wyróżnienie

Mowa o samej końcówce sezonu, gdy kontuzji doznał William Saliba i Kiwior musiał go zastąpić. Wówczas spisał się naprawdę przyzwoicie, ale to nie wystarczyło, aby Mikel Arteta miał mu zaufać. Przed sezonem do Arsenalu dołączył kolejny obrońca, który jest naturalnym konkurentem do gry dla Polaka. Mowa o niezwykle utalentowanym Jurrienie Timberze, który trafił do Londynu za 40 milionów euro i ma być przyszłością klubu. Holender na starcie sezonu był w hierarchii nad Kiwiorem, ale zerwał więzadła krzyżowe.