Jak to zaczyna dobrze wyglądać! Polska bryluje w rankingu UEFA. Doganiamy!

Polskie kluby w rozgrywkach europejskich walczą nie tylko o własne zwycięstwa i pieniądze, ale także o to, aby regularnie poprawiać swój ranking ligowy, a tu nasze zespoły w tym sezonie już sporo punktów zarobiły. W drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Konferencji Europy Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa miały przed sobą szansę na dopisanie kolejnych oczek. Oba te mecze udało się wygrać, co sprawia, że do naszego konta dopisano okrągły punkt i jesteśmy coraz bliżej awansu w rankingu.