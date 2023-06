Jak on to zrobił? Cudowna asysta reprezentanta Polski

Karol Świderski, po udanym pobycie w Grecji, przeniósł się do MLS, gdzie bardzo szybko się zaaklimatyzował i stał się jedną z gwiazd zespołu Charlotte. Co prawda drużyna zwana "The Crown" w tym sezonie radzi sobie dość przeciętnie, zajmuje dopiero 10. miejsce w Konferencji Wschodniej, ale forma polskiego napastnika cały czas jest bardzo wysoka.