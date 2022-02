Izraelskie media: Roman Abramowicz zaangażowany w rozmowy Ukraina-Rosja

Oprac.: Katarzyna Pociecha Piłka nożna

Jak informują izraelskie media, w rozmowach rosyjsko-ukraińskich na białoruskiej granicy bierze udział miliarder i właściciel Chelsea Londyn, Roman Abramowicz. Wiadomość o niespodziewanym gościu potwierdził rzecznik oligarchy. Wedle jego relacji to strona ukraińska zabiegała o to, by Abramowicz zaangażował się w pertraktacje.

Zdjęcie Roman Abramowicz / Artyom Geodakyan / Getty Images