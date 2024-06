Zaczęło się od ŁKS - Maccabi Hajfa na oficjalnej stronie poinformowało, że "nowym domem" drużyny będzie stadion spadkowicza z Ekstraklasy . Na oficjalnej stronie klubu Izraelczycy napisali: "Maccabi Hajfa rozpocznie swoje rozgrywki w ramach kwalifikacji do Ligi Konferencyjnej, w drugiej rundzie. Będzie rozgrywać swoje mecze na nowoczesnym stadionie ŁKS w Łodzi."

To wywołało oburzenie wśród części kibiców tego klubu. Z tego powodu ŁKS opublikował komunikat w mediach społecznościowych: "Informujemy, że ŁKS nie ma żadnego związku z organizacją meczów klubu Maccabi Hajfa w europejskich pucharach na Stadionie Miejskim im. Władysława Króla. Pytania dotyczące tej sprawy należy kierować do administratora obiektu, czyli do Pana Macieja Łaskiego, prezesa zarządu Miejskiej Areny Kultury i Sportu."