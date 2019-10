Do połowy sierpnia grał w CSKA Chabarowsk, ale postanowił się przenieść 9,5 tys. km na zachód, do FC Riga. Vladimirs Kameszs, bo o niego chodzi, strzelił dziś pierwszego gola dla Łotwy w eliminacjach do Euro 2020. Jego ekipa przegrała jednak z Izraelem 1-3.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Reprezentacja Polski. Rozśpiewany Lewandowski podbija internet. Wideo INTERIA.TV

Aż do dzisiaj Łotysze mieli na koncie tylko jedno trafienie, ale nie było ono dziełem żadnego z nich, tylko samobójczym trafieniem Darko Velkovskiego z Macedonii Północnej.

Reklama

W Beer Shewie Łotysze mogli się cieszyć z całkowicie własnego gola. Wypracował go napastnik Bruk-Betu Termaliki - Vladislavs Gutkovskis, który mocnym podaniem wypuścił na czystą pozycję Kameszsa, a ten na 16. metrze przyjął prawą nogą, by lewą posłać piłkę w lewy róg. Ofir Meir Marciano nie miał szans na skuteczną interwencję.

Łotyszy nie uchronił przed porażką nawet bramkarz Pavels Streinbors.

Munes Dabbur, po podaniu z lewej flanki Tawathy, strzelał z sześciu metrów i bramkarz Arki, pomimo wyjścia, był bez szans.

Później Pavels obronił uderzenie z bliska Dabbura, ale nie mógł zaradzić na dobitkę, atakującego piłkę wślizgiem, lidera listy strzelców eliminacji do ME - Erana Zahaviego.

Następnie, po podaniu Zahaviego, łotewscy obrońcy byli na tyle uprzejmi, że rozstąpili się niczym Morze Czerwone przed Mojżeszem i zrobili autostradę do bramki Dabburowi. Munas, za którego Sevilla zapłaciła 17 mln euro, był również uprzejmy, ale dla swojej drużyny i kibiców - piękną podcinką pozbawił Steinborsa nadziei na obronę.

Zwycięstwo Izraela byłoby wyższe, ale w 88. minucie gości uratowała poprzeczka po strzale Zahaviego.



Zobacz szczegóły el. do Euro 2020

MB

8. kolejka Euro 2020-Kwalifikacje

2019-10-15 20:45 | Stadion: Yaakov Turner Toto Stadium | Arbiter: A. Hunter Izrael Łotwa 3 1 DO PRZERWY 3-1 M. Dabour 16',42' E. Zahavi 26' V. Kamess 40'

3 1 Izrael Łotwa Šteinbors Czernomordijs Jagodinskis Ošs Tarasovs Ikaunieks Kamess Jurkovskis Kigurs Gutkovskis Savaļnieks Marciano Dasa Elhamed Taha Tawatha Saba Bitton Glazer Natcho Zahavi Dabour 2 SKŁADY Izrael Łotwa Ofir Meir Marciano Pavels Steinbors Eli Dasa 87′ 87′ Antonijs Czernomordijs Hatem Abd Elhamed Vitalijs Jagodinskis Loai Taha 19′ 19′ Marcis Ošs 78′ 78′ Taleb Tawatha Igors Tarasovs 76′ 76′ Dia Saba 64′ 64′ 86′ 86′ Janis Ikaunieks Nir Bitton 40′ 40′ 78′ 78′ Vladimirs Kamess 56′ 56′ Dan Leon Glazer Raivis Andris Jurkovskis Bibras Natcho 68′ 68′ Martinš Kigurs 26′ 26′ Eran Zahavi Vladislavs Gutkovskis 16′, 42′ 16′, 42′ 84′ 84′ Moanes Dabour Roberts Savalnieks REZERWOWI Yoav Pini Gerafi Roberts Ozols Ariel Harush Andris Vanins Omri Ben Harush Boriss Bogdaškins 78′ 78′ Sun Menachem Kaspars Dubra Raz Shlomo Andrejs Ciganiks Eitan Tibi 78′ 78′ Davis Ikaunieks 76′ 76′ Ilay Eliyau Elmakayes 68′ 68′ Olegs Laizans Neta Lavi 86′ 86′ Daniels Ontužāns Manor Solomon Ritvars Rugins Yonatan Cohen Eriks Punculs Dolev Haziza Deniss Rakels 84′ 84′ Shon Zalman Weissman Roberts Uldrikis

STATYSTYKI Izrael Łotwa 3 1 Posiadanie piłki 66% 34% Strzały 23 6 Strzały na bramkę 13 2 Rzuty rożne 10 1 Faule 12 15 Spalone 3 3