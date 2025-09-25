Partner merytoryczny: Eleven Sports

Izrael już świętował pozostanie w UEFA. Możliwy zwrot akcji, są nowe doniesienia

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Nie kończy się zamieszanie związane z przyszłością Izraela w UEFA. Kilka dni temu pojawiły się informacje, jakoby Europejska Unia Związków Piłkarskich zwoła głosowanie w sprawie przyszłości państwa leżącego na Bliskim Wschodzie w jej szeregach. Do rewolucyjnego wydarzenia nie doszło w tym tygodniu, ale nie oznacza to, że temat zawieszenia federacji zszedł na dalszy plan. Do dwóch niezależnych źródeł dotarła agencja Associated Press. I nie wykluczają one zwrotu akcji.

Reprezentacja Izraela
Reprezentacja IzraelaATTILA KISBENEDEKAFP

Rozważania na temat wyrzucenia Izraela ze struktur UEFA nie wzięły się znikąd. Świat z coraz większym przerażeniem spogląda na Strefę Gazy, w której zginęło już mnóstwo niewinnych osób. Państwo leżące na Bliskim Wschodzie nie widzi jednak w tym niczego złego i kontynuuje ofensywę. Nie tylko tam, do wybuchów niedawno doszło chociażby w Dosze. To właśnie Katarczycy mieli lobbować za tym, by Europejska Unia Związków Piłkarskich w końcu pogroziła Izraelczykom palcem.

Według wstępnych informacji, głosowanie mogło odbyć się jeszcze w tym tygodniu, co wywołało przerażenie wśród dziennikarzy na Bliskim Wschodzie. "Jesteśmy o krok od znalezienia się w sytuacji Rosji" - pisali niektórzy z nich. Finalnie odetchnęli z ulgą, bo skończyło się na strachu. Jednocześnie obywatele Izraela dalecy są od otwierania szampanów. "Może i wygraliśmy tę bitwę, ale walka o miejsce w międzynarodowej piłce nożnej jest daleka od zakończenia" - ogłosił portal "israelhayom.co.il".

Izrael jeszcze może zostać wyrzucony z UEFA. To nie jest koniec sprawy

I rzeczywiście działacze stacjonujący w państwie słynącym z kontrowersyjnych działań militarnych dalej powinni się martwić. Dobrych wieści nie ma dla nich uznana agencja Associated Press. Dziennikarze porozmawiali z dwoma niezależnymi źródłami. Według wspomnianych osób, UEFA nie porzuca sprawy. "Europejska organizacja piłkarska zmierza w kierunku głosowania nad zawieszeniem Izraela" - brzmiał już sam tytuł. "Oczekuje się, że większość 20-osobowego komitetu wykonawczego poprze każde głosowanie za zawieszeniem izraelskich drużyn w rozgrywkach międzynarodowych" - czytamy dalej.

Sam za siebie mówi także komentarz niezależnego komitetu doradczego ONZ, powołanego przez Radę Praw Człowieka, który cytuje Polska Agencja Prasowa. "Reprezentacje państw, które dopuszczają się poważnych naruszeń praw człowieka, mogą i powinny zostać zawieszone, tak jak miało to miejsce w przeszłości" - zaznaczył zespół ekspertów. Nad piłkarskim Izraelem znajdują się coraz ciemniejsze chmury.

