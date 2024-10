Iworyjczyk uciszył stadion w Poznaniu. Zaczęła się walka lidera z czasem

W historii swoich występów w Ekstraklasie Radomiak nigdy nie strzelił Lechowi gola na tym stadionie. Tak kiedyś, jak i w ostatnich trzech sezonach, gdy zespół z Mazowsza wrócił do elity. To nie tak, że Lech wygrywał z międzynarodową ekipą z Radomia lekko, łatwo i przyjemnie, ale jakoś potrafił dobrze bronić.

Lech Poznań - Radomiak w piłkarskiej Ekstraklasie. Bardzo dobra gra "Kolejorza" w pierwszej połowie, zasłużone prowadzenie

Koniec fatalnej serii Radomiaka przy Bułgarskiej, Ouattara oszukał defensywę Lecha. Lider kompletnie zagubiony

Jeśli kibice Lecha spodziewali się w tej sytuacji łatwej przeprawy także w drugiej połowie, bardzo się zdziwili. Goście zaczęli od wysokiego pressingu, choć to nie on spowodował, że defensywa gospodarzy całkowicie się pogubiła. Walemark i Michał Gurgul przyglądali się, jak Zie Ouattara mija ich, a później z pola karnego uderza w dalszy róg bramki Mrozka. Iworyjczyk cieszył, ale też i cały Radomiak pewnie wziąłby to 1:1 przed meczem z pocałowaniem ręki.

I jeszcze większe było zaskoczenie, że to goście, choć nie przeważali, to byli bliżej zdobycia drugiej bramki. Atakowali głównie, za sprawą Jana Grzesika , prawą stroną, tam kiepsko w Lechu radził sobie Gurgul. A poznaniacy mogą mówić o ogromnym szczęściu, że w 61. minucie Donis źle przyłożył nogę. Bo powinno być 1:2.

Mocno to spotkanie przypominało wcześniejsze na tym stadionie Lecha z Motorem, gdzie gracze beniaminka też świetnie kontrowali w drugiej części. I chyba to Radomiaka zgubiło, bo w 72. minucie sam bronił za wysoko, co Lech od razu wykorzystał. Sousa asystował do Ishaka, ten przystawił nogę - było 2:1.