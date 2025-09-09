Islandia zaskoczyła wicemistrzów świata. Zwrot akcji, 3 gole i czerwona kartka w Paryżu

Mecz Francji z Islandią okazał się dużo ciekawszy niż na jaki się zapowiadał. Co prawda od początku to wicemistrzowie świata przejęli inicjatywę, ale przyjezdni mieli momenty swoich wypadów pod bramkę faworytów. Drugi z nich w 21. minucie skończył się niespodzianką. Michael Olise popełnił koszmarny błąd w rozegraniu i na 11. metrze podał do... napastnika rywali. Andri Gudjohnsen dostał piłkę na tacy i z najbliższej odległości pokonał Maika Maignana, uderzając pod poprzeczkę.

Olise mógł się zrehabilitować ponad kwadrans później, ale dobrze interweniował Elías Olafsson. "Trójkolorowym" brakowało pomysłu i intensywności w grze, ale w końcówce pierwszej połowy oponenci niejako przyszli im z pomocą. Mikael Anderson sprokurował rzut karny na Marcusie Thuramie i obejrzał żółtą kartkę. Kylian Mbappe nie pomylił się z jedenastu metrów i golem do szatni doprowadził do remisu.

Podopieczni Didiera Deschampsa zaczęli drugą część mocno, cudownym strzałem zza pola karnego popisał się Olise, piłka spadła z piękną rotacją, ale tylko obiła poprzeczkę. Francuzi postanowili zagrać w starą grę - cofnęli się, wyglądali na ospałych, a w rzeczywistości zamierzali nabić przeciwnika na kontratak. Robili to w piątek przeciwko Ukrainie, strzelając tak na 2:0. Teraz znowu coś takiego miało miejsce - również podaniem prostopadłym do Mbappe popisał się jego kolega z Realu Madryt Aurelien Tchouameni.

Islandia postraszyła Francję. Duże emocje na stadionie Paris Saint-Germain

Pierwszy z nich znalazł się w sytuacji oko w oko z golkiperem, ale nie był samolubny. Widział, że podanie do Bradleya Barcoli da pewnego gola. Piłkarz Paris Saint-Germain nie mógł się pomylić, trafił do pustej bramki i wicemistrzowie świata wyszli na prowadzenie. Była 62. minuta.

Wydawało się, że ostatnie pół godziny będzie dla gospodarzy komfortowe, ale w 68. minucie czerwoną kartkę obejrzał Tchouameni. Walczył w bliskim kontakcie z jednym z rywali, mocno wszedł w jego piszczel, sędzia wyrzucił go z boiska po analizie VAR.

Goście mieli więc prawo ponownie marzyć o wywiezieniu punktu lub punktów. Podeszli wyżej, nie mieli czego bronić. Wydawało się, że nagroda przyszła w 88. minucie. Andri Gudjohnsen po raz drugi trafił do siatki, ale sędzia znowu został zawołany przez arbitrów z wozu VAR. Napastnik pociągnął za koszulkę Ibrahimę Konate, czym uniemożliwił mu skuteczne wybicie futbolówki. Gola nie uznano.

W doliczonych siedmiu minutach nie wydarzyło się nic przełomowego. Do sensacji na Parc des Princes nie doszło, choć dwukrotnie nią pachniało. Po dwóch kolejkach tej grupy Francja ma 6 punktów, Islandia 3, a Ukraina i Azerbejdżan po 1 (dwa ostatnie zespoły dziś ze sobą zremisowały 1:1). Do końca pozostały cztery serie gier - po dwie w październiku i listopadzie.

