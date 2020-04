Jeżeli sytuacja z epidemią koronowirusa się nie pogorszy i władze oraz obrona cywilna pozwolą, to rozgrywki ligowe rozpoczną się 14 i 16 czerwca - poinformowała we wtorek Islandzka Federacja Piłkarska (KSI).

Rozgrywki niższych grup wiekowych rozpoczną się 5 czerwca, 14 ruszy najwyższa liga męska, a 16 czerwca kobieca. Niższe ligi rozpoczną rozgrywki w dniach 18-20 czerwca.

"Będzie to półtora miesiąca opóźnienia, ale zamierzamy przeprowadzić pełny sezon z 22 kolejkami rozgrywek, co się będzie wiązać z meczami w środku tygodnia" - poinformowała KSI.

Nie podano, czy mecze odbędą się z udziałem publiczności, lecz według informacji uzyskanych od policji początkowo trybuny będą puste.

Podczas konferencji prasowej we wtorek w Reykjaviku główny komendant islandzkiej policji Vidir Reynisson wyjaśnił, że do pierwszych meczów należy podchodzić z ogromną ostrożnością, ponieważ jeżeli u tylko jednego piłkarza stwierdzone zostanie zarażenie, to do kwarantanny zostanie natychmiast skierowane od razu 50-60 osób.

"Z tyloma osobami ma kontakt każdy piłkarz podczas meczu, nawet bez publiczności. Są to inni zawodnicy, rezerwowi, trenerzy i cały aparat pomocniczy łącznie z kierowcami autobusu, którym piłkarze przyjadą na stadion. Sytuacja jest więc w dalszym ciągu poważna i bardzo daleka od bezpiecznej" - zaznaczył Reynisson.

"Pierwsze mecze pokażą nam jaka jest sytuacja, lecz wygląda na to, że wystarczą 2-3 przypadki zarażenia i będzie można pożegnać się z całym sezonem ligowym" skomentował dziennik "Visir".

Do poniedziałku na Islandii stwierdzono 1720 przypadków zarażenia koronawirusem i 8 zgonów, 989 osób wyzdrowiało.

Zbigniew Kuczyński

