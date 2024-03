Iskrzy na linii Boniek - Błaszczykowski. "Kuba" przerwał milczenie. "Wszystko wiedział"

W 2023 roku Kuba zdecydował się ostatecznie odwiesić buty na kołek i w pełni skupić na wspieraniu Wisły w powrocie do Ekstraklasy. Błaszczykowski jest jednym z udziałowców w klubie, choć zdaniem większości kibiców jego obecność w zarządzie jak do tej pory nie przynosi wymiernych korzyści.

Dlaczego Zbigniew Boniek nie zagrał w filmie "Kuba"? Zaskakujące stanowisko działacza

- Potem widzę, że mi znów wysłała, że chciałaby troszeczkę porozmawiać, żebym opowiedział historię polskiej reprezentacji, bo robią film o Kubie. Wystarczyłoby, żeby do mnie zadzwonił Kuba . Do mnie dzwonił Robert Lewandowski, kiedy robił film, powiedział, że ma taką prośbę, bym się tam wypowiedział. Nie było żadnego problemu - dodał Boniek. Były prezes PZPN oczekiwał, że o kontakt z nim postara się Jakub Błaszczykowski we własnej osobie.

Jakub Błaszczykowski odpowiedział Bońkowi. "Wszystko wiedział"

Do słów Bońka w rozmowie z RMF FM postanowił wreszcie odnieść się bohater filmu. Błaszczykowski opowiedział jak to wyglądało z jego perspektywy.

- Ja byłem bohaterem filmu, a nie producentem. To producent dzwonił do każdego: piłkarzy, trenerów i osób, które wystąpiły w filmie. Nikt nie miał z tym problemu, żeby w tym filmie nie wystąpić. Nie dzwoniłem do Juergena Kloppa itd., bo to nie ja produkowałem film. Proces powstawania filmu tak wyglądał - zdradził.