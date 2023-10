Inwestycja PZPN za 400 milionów. Imponujące plany

Polska długo czekała na centrum futbolowego szkolenia z prawdziwego zdarzenia. Możemy z podziwem spoglądać na inne kraje, które już zainwestowały w tego typu projekty, niebawem i my nowoczesną bazę będziemy mieli w Otwocku. To jedna z kluczowych dla rozwoju polskiej piłki inwestycji i w ogóle jedna z kluczowych decyzji PZPN w ostatnich latach. Centrum zapewni najlepszy z możliwych poziom rozwoju piłkarek i piłkarzy, gdyż powstanie kompleks, w którym polskie drużyny narodowe będą miały idealne warunki do treningów w trakcie przygotowań do najważniejszych meczów i imprez rangi mistrzowskiej.

W Centrum wybudowanych ma zostać osiem boisk z nawierzchnią trawiastą oraz pełnowymiarowe boisko zadaszone. Do dyspozycji będą ponadto: specjalistyczna hala do futsalu i dwa boiska do piłki nożnej plażowej, w tym jedno z nich zadaszane. W skład kompleksu, który obejmować będzie powierzchnię ok. 12 hektarów, wejdą także centrum medyczne, hotel oraz bursa dla zawodniczek i zawodników Szkoły Mistrzostwa Sportowego.

Wielka inwestycja PZPN. Właśnie tego potrzebuje polska piłka nożna

Narodowe Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej będzie służyć więc nie tylko kobiecym i męskim piłkarskim reprezentacjom seniorskim i młodzieżowym, ale także reprezentacjom Polski w futsalu i piłce nożnej plażowej. W Otwocku odbywać się również będzie kształcenie trenerów i sędziów. Jak sama nazwa wskazuje - duży nacisk położony zostanie na badania i wdrażanie innowacyjnych metod treningowych oraz technologii. Na obiektach mają być ponadto organizowane międzynarodowe turnieje piłkarskie, przewidziano także rozwiązania uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Plany PZPN są więc imponujące i wypada przyklasnąć takiej inicjatywie, bo że jest ona potrzebna, nie trzeba nikogo przekonywać. Warto zwrócić uwagę, że Stadion Narodowy w Warszawie znajduje się zaledwie ok. 25 km od planowanych obiektów szkoleniowo-treningowych, co też nie pozostaje bez znaczenia w kontekście logistyki. Nowe pokolenia najlepszych piłkarzy rozpoczną zajęcia w nowoczesnych warunkach w Otwocku za cztery lata - zakończenie prac i oddanie kompleksu do użytku zaplanowano na 2027 rok.

Kulesza rozmawiał z Lewandowskim. "Wyjaśniliśmy pewne kwestie" / RMF FM / RMF

Cezary Kulesza / Grzegorz Wajda / East News

Cezary Kulesza / AFP