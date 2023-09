Inter Miami drugą Barceloną? Media piszą o kolejnym, wielkim transferze

Luis Suarez ma być kolejnym piłkarzem, który znalazł się na celowniku Davida Beckhama i władz Interu Miami. Wprawdzie do transferu nie dojdzie w najbliższych tygodniach, jednak według hiszpańskich mediów coraz więcej wskazuje na to, że w styczniu Urugwajczyk, który skończy wtedy 37 lat, przeniesie się do USA. Jeśli tak się stanie, w Miami spotka dawnych kolegów z FC Barcelona.