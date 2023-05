Infatino rzuca groźby ws. mistrzostw świata. Żąda większych pieniędzy

Infantino przemawiał wraz z dyrektor generalną Światowej Organizacji Handlu (WTO), dr Ngozi Okonjo-Iweala, podczas "Making Trade Score for Women". Prezydent FIFA po raz kolejny wykorzystał okazję do tego, by zbesztać telewizyjnych nadawców za to, jakie kwoty oferują za prawa do transmisji kobiecego mundialu.