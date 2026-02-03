Infantino rozpętał burzę. Jest reakcja, prosto z Rosji. Atak na szefa FIFA

Niedługo po rozpoczęciu Wojny na Ukrainie reprezentacja Rosji oraz tamtejsze kluby zostały wykluczone z międzynarodowej rywalizacji. Jednym z pierwszych państw, które kategorycznie odmówiły rozgrywania meczów przeciwko najeźdźcy na kraj naszych wschodnich sąsiadów była Polska. W ślady "Biało-Czerwonych" szybko poszły kolejne federacje.

Tym sposobem Rosja już od czterech lat jest wykluczona z rozgrywek FIFA. Rosyjskich klubów nie ma również w europejskich pucharach. Okazuje się, że w najbliższym ten stan rzeczy może ulec zmianie.

Wystarczyło kilka słów. W Rosji już trąbią po tym, co powiedział Infantino

- Musimy to zrobić. Zdecydowanie. Dotychczasowa izolacja nie przyniosła żadnych rezultatów. Wywołała jedynie jeszcze więcej frustracji i nienawiści - mówił ostatnio Gianni Infantino nt. przywrócenia Rosjan do rywalizacji. - Trzeba zapisać w naszych statutach, że nigdy nie powinniśmy zakazywać żadnemu krajowi gry w piłkę nożną z powodu działań jego przywódców politycznych - dodawał.

Choć informacja ta w teorii powinna ucieszyć piłkarskie środowisko putinowskiego państwa, to w rzeczywistości nie wszyscy wierzą w deklaracje szefa FIFA. Do tego grona należy m.in. Były piłkarz Zenitu Petersburg, Aleksandr Kaniszczew.

Słów Infantino nie należy traktować poważnie. On, podobnie jak wielu liderów podobnych organizacji, jest politykiem. Mówią jedno, myślą co innego, a robią co innego. To tylko polityczne gadanie

Opinie w tej sprawie na rosyjskim podwórku są podzielone. Jak przekazywał portal Sport24.ru, kwestia potencjalnego powrotu Rosjan może być rozpatrywana już podczas kwietniowego kongresu FIFA.

"Dyskusja skoncentruje się na ewentualnym włączeniu do międzynarodowych rozgrywek kadry Rosji, a także reprezentacji juniorskich, młodzieżowych i kobiecych. Według źródeł, rozważany będzie między innymi powrót reprezentacji z flagą narodową i hymnem. Według źródeł "prawdopodobieństwo pozytywnej decyzji oceniane jest jako wysokie, a sam zwrot mógłby nastąpić już w kwietniu tego roku" - przekazano.

Ponoć sam Infantino działa w tej sprawie już od ostatniej edycji Pucharu Narodów Afryki. Pozostaje czekać na to, czy FIFA faktycznie z powrotem dopuści Rosję do meczów międzypaństwowych mimo trwającego konfliktu na Ukrainie.

Gianni Infantino Ulrik Pedersen AFP

Gianni Infantino AFP

Gianni Infantino, szef FIFA AFP

