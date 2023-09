Indiańscy szamani rzucili klątwę na Neymara i Brazylię. Wezwali Tayta Inti. Oto efekt

Indiańscy szamani z ludu Inków są przekonani, że ich metody mogą okazać się bardzo skuteczne. Stosują je od stuleci, aczkolwiek nie uchroniły ich one od zagłady podczas hiszpańskiej konkwisty i zagłady dawnego Imperium Inków, rozciągającego się w Andach od Ekwador u po Boliwię. Wezwanie Tayta Inti stosowano także w trakcie poprzednich eliminacji mistrzostw świata, np. przed decydującym meczem z Paragwajem w marcu 2022 roku. Wtedy Peru wygrało z Paragwajem 2:0 i awansowało do baraży o mundial (tam uległo rzutami karnymi Australii).

Teraz szamani Inka raz jeszcze zastosowali swe metody, by pomóc reprezentacji Peru w starciu z wielkim rywalem, Brazylią.

Ameryka Południowa ma więcej miejsc na mundialu

To była druga kolejka eliminacji mistrzostw świata w Ameryce Południowej, które ruszyły jako pierwsze, niemal na trzy lata przed samym mundialem. Peru poczuło swą szansę, bowiem nowy regulamin mistrzostw świata zakłada, że na powiększony turniej awansuje aż sześć zespołów z kontynentu południowoamerykańskiego, a siódma trafi do międzykontynentalnego barażu.

To znaczy, że zaledwie trzy zespoły z kontynentu zostaną wyeliminowane w ogóle z walki o mundial. Na dzisiaj to Ekwador, Boliwia i Chile, a Peru zajmuje siódme miejsce. Zaczęło kwalifikacje od 0:0 z Paragwajem i teraz starło się z B razylią, która w sposób imponujący rozpoczęła kwalifikacje od 5:1 z Boliwią .

Przed meczem inkascy szamani wezwali Tayta Inti dzięki silnie halucynogennej substancji zwanej ayuahasca. Nazwa to oznacza "pnącze duszy", gdyż psychodelik ma być bramą do świata duchów. Botanicy twierdzą, że środek ten zawiera dimetylotryptaminę pozyskiwaną z niektórych gatunków mimozy, a także harmalinę znajdowaną w roślinach z grupy łużnikowatych. Do tego dochodzi wyciąg z rośliny o wdzięcznej nazwie Psychotria viridis z rodziny marzanowatych, której uprawa np. w Polsce jest zabroniona, gdyż zawiera ona silne substancje odurzające. Kombinacja tych substancji daje potężną moc, wprawiającą ludzi w stan narkotycznego upojenia i trans. Jest stosowana od setek lat przez indiańskich szamanów, a ayahuascą zainteresowała się także medycyna. Lekarze uważają, że środek może być skuteczny w walce z depresją i zaburzeniami układu nerwowego.