Szymon Włodarczyk w polskiej PKO Ekstraklasie wielkich liczb nie zrobił. Młody napastnik na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym w naszym kraju zagrał bowiem ledwie w 41 spotkaniach, a strzelił w nich dziewięć goli i raz asystował. Nie są to wyniki, przy których ktoś z zachwytu łapałby się za głowę. Polak miał świadomość swojej niegotowości do wyjazdu z kraju, w związku z tym w pewnym momencie kariery odrzucił ofertę, która miała przyjść z MLS.

Kilka miesięcy później Włodarczyk zdecydował się na przenosiny do Austrii, a konkretnie Sturmu Graz, który w ostatnich latach udowodnił, że napastników promować potrafi. Początek kariery w nowych barwach wskazywał na to, że niebawem Polak może pójść drogą choćby Rasmusa Hojlunda i trafić do zdecydowanie mocniejszego europejskiego klubu. W tym swoim najlepszym momencie na Włodarczyka sypały się pochwały z każdej strony.