Brytyjski Goal.com stworzył listę 20 zawodników, którzy w sezonie 2019/20 mieli największą częstotliwość trafień do bramki rywala. Robert Lewandowski w rankingu ustępuje jedynie Ciro Immobile z Lazio Rzym. Napastnik Bayernu Monachium mógłby wygrać ranking, gdyby brano pod uwagę także trafienia w Lidze Mistrzów.

Aby znaleźć się na liście opublikowanej na Goal.com piłkarze musieli spełnić kilka warunków - po pierwsze, pod uwagę brani byli jedynie zawodnicy grający w pięciu najsilniejszych ligach na świecie. Po drugie, jedynie tacy, którzy rozegrali przynajmniej 10 spotkań w przerwanym sezonie. I po trzecie, najważniejsze, musieli wyjątkowo często trafiać do bramki rywala.



Brytyjczycy brali pod uwagę jedynie skuteczność na ligowym podwórku, co sprawia, że Lewandowski - lider strzelców Bundesligi, zajął drugie miejsce w zestawieniu. Wyprzedza go Ciro Immobile, najlepszy strzelec Serie A i lider klasyfikacji Złotego Buta. 30-letni Włoch zdobył w tym sezonie 27 ligowych bramek, Lewandowski ma ich na koncie 25.

Gdyby jednak nie ograniczać się jedynie do ligowych spotkań i brać pod uwagę wszystkie rozgrywki, Lewandowski nie miałby sobie równych w zestawieniu. W zaledwie sześciu spotkaniach Ligi Mistrzów Lewandowski zdobył już 11 bramek i trafia w niej z zadziwiającą skutecznością - jednej bramki na 47,9 min! Ogółem we wszystkich rozgrywkach Lewandowski strzela z częstotliwością co 73,66 min.



Wymóg rozegrania przynajmniej 10 spotkań w ligach z top 5 wyeliminował z zestawienia Erlinga Haalanda. Norweg w ośmiu spotkaniach dla Borussii Dortmund zdobył dziewięć bramek, strzelając średnio co 56,89 min. W Lidze Mistrzów strzela tylko ciut rzadziej niż Lewandowski (10 bramek, średnio co 55,4 min), a gdyby zebrać dane także z ligi austriackiej i tamtejszego pucharu, otrzymamy rezultat średnio jednej bramki na 55 min, co jest niebywałym dokonaniem. Zwłaszcza jak na 19-latka.





Top 20 najczęściej strzelających piłkarzy w Europie (w meczach ligowych):

1. Ciro Immobile (Lazio Rzym) - gol co 80,96 min,



2. Robert Lewandowski (Bayern Monachium) - gol co 81,68 min,



3. Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain) - gol co 84,11 min,



4. Sergio Aguero (Manchester City) - gol co 87,56 min,



5. Cristiano Ronaldo (Juventus Turyn) - gol co 92,62 min,



6. Duvan Zapata (Atalanta Bergamo) - gol co 96,64 min,



7. Timo Werner (RB Lipsk) - gol co 97,62 min,



8. Lionel Messi (FC Barcelona) - gol co 99,47 min,



8. Josip Iliczic (Atalanta Bergamo) - gol co 99,47 min,



10. Neymar (Paris Saint-Germain) - gol co 101,54 min,



11. Mauro Icardi (Paris Saint-Germain) - gol co 105,67 min,



12. Felipe Caicedo (Lazio Rzym) - gol co 108,5 min,



13. Memphis Depay (Olympique Lyon) - gol co 113,33 min,



14. Luis Suarez (FC Barcelona) - gol co 116,18 min,



15. Jamie Vardy (Leicester City) - gol co 117,05 min,



16. Wissam Ben Yedder (AS Monaco) - gol co 120,56 min,



17. Romelu Lukaku (Inter Mediolan) - gol co 126 min,



18. Andreas Cornelius (AC Parma) - gol co 126,13 min,



19. Patrick Schick (RB Lipsk) - gol co 128,29 min,



20. Jadon Sancho (Borussia Dortmund) - gol co 129 min.

