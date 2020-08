Iker Casillas oficjalnie zakończył karierę piłkarską, o czym poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. - To jeden z najważniejszych i najtrudniejszych dni w moim sportowym życiu - pisze 39-latek - żywa legenda nie tylko hiszpańskiego, ale i światowego futbolu.

Długo można by wymieniać wszystkie klubowe i indywidualne sukcesy Casillasa. Podczas swojej kariery zdobył między innymi: mistrzostwo świata, dwa mistrzostwa Europy, pięć mistrzostw Hiszpanii i dwa Portugalii, a także trzykrotnie triumfował w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Przez wiele lat cieszył się mianem najlepszego golkipera na świecie, choć nie imponował warunkami fizycznymi - mierzy "zaledwie" 182 cm wzrostu.

Przez zdecydowaną większość kariery Casillas bronił barw Realu Madryt, którego jest wychowankiem. W pierwszej drużynie "Królewskich" rozegrał 725 meczów, 264 razy zachowując czyste konto.

W 2015 roku opuścił jednak Estadio Santiago Bernabeu i podpisał kontrakt z FC Porto. W maju tego roku, podczas treningu "Smoków" legendarny Hiszpan przeszedł zawał serca i od tamtej pory nie zdołał wrócić do gry. Wciąż był jednak członkiem drużyny, pełniąc przy tym rolę pośrednika między piłkarzami, a włodarzami klubu. W lipcu mógł świętować z kolegami mistrzostwo Portugalii.

- Ważna jest ścieżka, którą podróżujesz i ludzie, którzy Ci towarzyszą, a nie cel, do którego dążysz, ponieważ on przychodzi sam wraz z pracą i wysiłkiem. Uważam, że bez wahania mogę stwierdzić, iż moja droga zaprowadziła mnie do wyśnionego celu - napisał Casillas w mediach społecznościowych, publikując długi list.

