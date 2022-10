Iker Casillas: Jestem gejem. Co tak naprawdę chciał przekazać były bramkarz Realu?

Iker Casillas zadziwił swoich obserwatorów na Twitterze, gdy w niedzielę niespodziewanie opublikował w mediach społecznościowych krótkie oświadczenie. Wpis byłego bramkarza Realu Madryt i kadry Hiszpanii był krótki i brzmiał: "Mam nadzieję, że mnie uszanujecie: jestem gejem".

Casillas dodał do tego jeszcze hashtag "miłej niedzieli". Post ten natychmiast rozniósł się po mediach społecznościowych, masowo podawany dalej przez internautów.

Post Casillasa. Carles Puyol dolał oliwy do ognia

Chwilę później do akcji wkroczył ex-kolega Casillasa z kadry Hiszpanii, Carles Puyol, były piłkarz Barcelony. "To chyba moment, by powiedzieć o tym, co między nami" - napisał Puyol, dodając sugestywne emotikony.

Wtedy już większości obserwatorów zapaliła się "czerwona lampka" i posypały się komentarze, że obaj panowie robią sobie mało wybredne żarty. O co więc tak naprawdę mogło chodzić dwóm legendom hiszpańskiej piłki? Szybko stało się to jasne dla hiszpańskich dziennikarzy.

Trzeba pamiętać, że plotkarskie media nie dają Ikerowi Casillasowi spokoju, odkąd ten rozstał się z wieloletnią partnerką Sarą Carbonero. Od tamtej pory bulwarówki "wikłały" Hiszpana w niezliczone "romanse", ostatnio rozpowszechniano nawet plotki o domniemanej relacji z Shakirą. Część z tych doniesień Casillas osobiście dementował, dając wyraźnie do zrozumienia w mediach społecznościowych, że ma dość wymyślania i publikowania pogłosek na temat jego życia prywatnego.

Najwyraźniej ostatni wpis miał być próbą "trollingu" i wyszydzenia tych plotkarskich rewelacji. Tak przynajmniej wskazuje "As". Wielu zastanawia się jednak teraz, czy komentarz Casillasa był aby na pewno odpowiednim sposobem na poradzenie sobie z bulwarówkami. "Na pewno nie był to żaden atak hakerski" - podsumowuje dziennik "As".