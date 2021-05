To była błyskawiczna akcja. Wczoraj przed godziną 21 zakończył się mecz na II-ligowym szczycie, w którym Chojniczanka gładko uległa u siebie GKS Katowice 0-3. Za półtorej godziny chojnicki klub wystosował oświadczenie, w którym informował że Adam Nocoń nie jest już trenerem zespołu. Dziś, w sobotni poranek wiemy już, że Noconia zastąpi Tomasz Kafarski. 46-letni szkoleniowiec ostatnio prowadził I-ligową Sandecję Nowy Sącz, a wcześniej Lechię Gdańsk i Cracovię w Ekstraklasie oraz drużyny z jej zaplecza - m.in. Górnik Łęczna, Flotę Świnoujście, Olimpię Grudziądz i Bytovię.



Do końca rozgrywek II ligi pozostały dwie kolejki. Chojniczanka przegrywając u siebie z Katowicami praktycznie straciła szansę na bezpośredni awans do I ligi. O promocję będzie musiała bić się w barażach. Zarząd klubu uznał, że potrzebny jest nowy impuls przed dedydującym momentem sezonu. A trener Adam Nocoń? Można mu współczuć, rok temu stracił pracę również tuż przed końcem rozgrywek. Wówczas stało sie na tle szeroko opisywanych nieporozumień z prezesem Olimpii Elbląg, księdzem Pawłem Guminiakiem.



