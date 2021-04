Piłkarki Korei Południowej po meczu z Chinkami padły na murawę zupełnie zdruzgotane. Nie wiedziały, jak to się stało, że roztrwoniły swoją przewagę i nie awansowały na igrzyska olimpijskie w Tokio.

Korea Południowa nigdy dotąd nie występowała na piłkarskim turnieju olimpijskim kobiet. Na igrzyskach w Pekinie w 2008 roku oraz w Londynie w 2012 roku występowała kobieca reprezentacja Korei, ale Północnej. Koreanek z Południa nie było jednak na igrzyskach nigdy i teraz stanęły przed historyczną szansą awansu. Zmarnowały ją w niecodziennych okolicznościach.



Azjatyckie eliminacje turnieju piłkarskiego kobiet odbywały się najpierw w formie rozgrywek grupowych, a potem najlepsze drużyny eliminowały się na zasadach play-off. Do półfinałów dotarły zespoły Australii, Wietnamu, Chin i Korei Południowej. Miejsca na igrzyskach w Tokio były dwa (Japonia awansowała jako gospodarz).

Tokio 2021. Kto zagra w turnieju piłkarskim?

Australijki poradziły sobie z Wietnamkami 5-0 i 2-1, awansowały bezdyskusyjnie, za to rywalizacja Koreanek z Chinkami miała dramatyczny przebieg. Na boisku w Goyang wygrały bowiem piłkarki chińskie 2-1, ale w rewanżu u siebie, na stadionie w Suzhou szybko straciły dwa gole - na dodatek jeden był samobójczy. Do przerwy więc Koreanki miały więc nie tylko odrobione straty z własnego boiska, ale były o krok od awansu.



I wtedy wszystko zmarnowały. Na dwadzieścia minut przed końcem Yang Man strzeliła na 1-2 i wyrównała stan rywalizacji w dwumeczu, a następnie już w dogrywce Wang Shuan doprowadziła do rezultatu 2-2. On w dwumeczu premiował Chiny i to one pojadą na igrzyska.

Chinki startują w turniejach kobiecych od początku ich organizacji na igrzyskach olimpijskich, czyli od Atlanty 1996.





W turnieju kobiet na igrzyskach w Tokio wezmą udział:

gospodarz - Japonia



Azja - Australia, Chiny





Oceania - Nowa Zelandia

Europa - Wielka Brytania, Holandia, Szwecja



Ameryka Północna i Środkowa - Kanada, USA



Ameryka Południowa - Brazylia

Afryka - Zambia

Ostatnie miejsce zajmie zwycięzca barażu między Afryką a Ameryką Południową, w którym walczą Chile i Kamerun