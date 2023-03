Ibrahimović znowu zaskoczył po meczu. Ciekawa teoria

To najwyższa porażka szwedzkiego zespołu od września 2022 roku, kiedy to w Lidze Narodów ulegli Serbii aż 1-4. Serbia zagrała na mistrzostwach świata, a Szwecji tam zabrakło. Została pokonana w barażu przez Polskę.

Był to ostatni mecz, w którym w szwedzkich barwach narodowych zagrał Zlatan Ibrahimovic. Teraz wrócił do kadry narodowej po rocznej przerwie, a powrót był jeszcze bardziej nieudany niż zeszłoroczny mecz z Polską . Szwecja rozpoczęła eliminacje Euro 2024 od klęski z Belgią aż 0-3. Z tą Belgią , która po nieudanym mundialu katarskim miała się całkowicie rozpaść.

A jednak Zlatan Ibrahimović po tym meczu stwierdził coś, co może zaskakiwać. - Zagraliśmy dobry mecz. Owszem, to Belgowie zdobywali bramki, ale my mieliśmy sporo okazji, w tym piłkę na linii bramkowej. Kilka centymetrów zadecydowało, a gdyby gol padł, mecz ułożyłby się inaczej. Kilka centymetrów w tę czy tamtą i to my mogliśmy wygrać. Belgia wygrała, ale nie nie była od nas lepsza.