Ian Baraclough został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Irlandii Północnej, zastępując Michaela O’Neilla, który prowadził ją od 2011 roku - poinformowała stacja BBC.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Juventus - Lecce 4-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Baraclough wcześniej pracował z młodzieżową drużyną tego kraju. 49-letni angielski szkoleniowiec zadebiutuje w nowej roli 4 września w meczu Ligi Narodów z Rumunią.

Reklama

Jego ekipa może być rywalem grupowym Polaków w mistrzostwach Europy w 2021 roku. Irlandia Północna będzie walczyć w barażach o awans do Euro ze Słowacją, Irlandią oraz Bośnią i Hercegowiną.

Oprócz jednej z tych reprezentacji czterech biało-czerwoni zagrają w ME z Hiszpanią i Szwecją.

af/ cegl/

Zdjęcie Ian Baraclough / AFP

#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>