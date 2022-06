Hutnik Kraków spadł z ligi. Teraz rozsyła rywalom nietypowe upominki

W minionym sezonie Hutnik zajął 15. miejsce, pierwsze spadkowe. Do bezpiecznej pozycji piłkarzom z Suchych Stawów zabrakło czterech punktów i po dwóch latach pożegnali się z II ligą.

Hutnik chciał jednak, by to pożegnanie odbyło się w oryginalny sposób, więc do rywali rozsyła pamiątkowe proporczyki oraz chusteczki higieniczne z napisem: "Do zobaczenia!".

CZYTAJ TAKŻE: Burza wokół Lewandowskiego! Zdecydowana reakcja Michniewicza

Reklama

- Przygotowane przez nas upominki to podziękowania za możliwość rywalizacji w sezonie 2021/22. Dziękujemy za odwiedzenie Suchych Stawów i gościnę podczas spotkań wyjazdowych oraz sportową rywalizację. W paczkach znajdują się pamiątkowe proporczyki wydane w nakładzie 1 sztuki. Każdy nasz rywal otrzymał proporczyk z wynikami naszych bezpośrednich spotkań - mówi Artur Trębacz, prezes zarządu Hutnika Kraków.

Do proporczyków dołączane jest także pudełko chusteczek z napisem "Do zobaczenia". Przedstawiciele Hutnika podkreślają, że to na wszelki wypadek, gdyby ktoś z rywali uronił łezkę z powodu braku możliwości wspólnego spotkania.

Hutnik Kraków. Przesyłka na pomoc GKS-owi Bełchatów

Przesyłka została również wysłana do GKS-u Bełchatów, który z powodów finansowych nie dokończył sezonu.

- Skontaktowaliśmy się z kibicami GKS Bełchatów, którzy walczą o odbudowę swojego klubu Podziękowanie, które powinno trafić do klubu z Bełchatowa trafi do kibiców, którzy organizują zrzutkę na klubowy herb i zostanie wystawione na licytacji. W 2010 roku to kibice uratowali Hutnik, teraz trzymamy kciuki, aby udało się to sympatykom GKS Bełchatów - podkreśla Marcin Kądziołka, specjalista ds. marketingu i PR Hutnika Kraków.

CZYTAJ TAKŻE: Motyka: Przed meczem śmiano się z Puchacza, a był wyróżniającym się graczem

Teraz w Hutniku przygotowują się do trzecioligowych rozgrywek i snują plany szybkiego powrotu na wyższy szczebel. Wiadomo już, że to zadanie nie zostanie powierzone dotychczasowemu trenerowi Krzysztofowi Lipeckiemu, który żegna się z klubem.

PJ