Polscy kibice czekali na ten moment bardzo długo. Znienawidzony w naszym kraju Howard Webb wskazał najbardziej wstydliwą pomyłkę, której dopuścił się podczas kariery piłkarskiego arbitra.

Każdy, kto liczył na to, że Anglik wróci wspomnieniami do finałów Euro 2008, poczuje się jednak srogo rozczarowany. Sympatycy z futbolu znad Wisły do dzisiaj nie mogą mu wybaczyć rzutu karnego, jaki podyktował przeciwko reprezentacji Polski w meczu z Austrią. Uczynił to w samej końcówce spotkania, już w doliczonym czasie gry.

Wspomniany mecz był drugim występem grupowym "Biało-Czerwonych" podczas wspomnianego turnieju. Po bramce Rogera - zdobytej z pozycji spalonej - objęliśmy w pierwszej połowie prowadzenie. I utrzymywaliśmy je aż do 93. minuty. Wówczas Webb podyktował kontrowersyjny rzut karny dla gospodarzy.

Rywala w polu karnym za koszulkę przytrzymywał Mariusz Lewandowski. Sytuacja, jakich w każdym spotkaniu zdarzają się dziesiątki. Tym razem jednak pobłażania ze strony arbitra nie było. "Jedenastkę" na wyrównującego gola zamienił bez mała 39-letni Ivica Vastić. Remis - po wcześniejszej porażce 0-2 z Niemcami - w praktyce oznaczał dla zespołu Leo Beenhakkera pożegnanie z mistrzostwami.