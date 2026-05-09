Horror w domu Jana Bednarka. Minęło kilka godzin, trener Porto potwierdza
Jan Bednarek i jego rodzina ma za sobą chwile grozy. Dom Polaka w Portugalii stał się celem włamania, a złodziej zagroził piłkarzowi i jego najbliższym nożem. Sprawą zajęła się miejscowa policja. Teraz głos na temat tych dramatycznych wydarzeń zabrał trener FC Porto, Francesco Farioli.
Jan Bednarek zasilił szeregi FC Porto latem 2025 roku. Bardzo szybko stał się czołową postacią zespołu, który przed tygodniem przypieczętował mistrzostwo Portugalii.
W sobotni poranek portugalski dziennik "Record" poinformował, że w piątkowy wieczór do domu 30-latka wdarł się złodziej, którego sam Bednarek i jego bliscy przyłapali na gorącym uczynku. Przestępca zaczął grozić domownikom nożem, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Włamywacz uciekł jednak z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Sprawą zajęła się miejscowa policja.
Włamanie do domu Bednarka. Są nowe fakty
W niedzielę FC Porto rozegra ligowy mecz. Rywalem "Smoków" będzie AVS Futebol SAD. Na przedmeczowej konferencji prasowej pojawił się temat włamania do domu polskiego obrońcy.
- To sprawa osobista, ale Jan był dziś rano i trenował z drużyną. Czuje się dobrze mimo trudnych wydarzeń ostatniej nocy - przyznał trener Francesco Farioli, który podkreślił, że Bednarek może liczyć na wsparcie.
Farioli został także zapytany o to, czy Bednarek zagra w niedzielnym meczu. - Nie musi niczego udowadniać, jakim jest liderem i człowiekiem. Trenował i teraz ode mnie zależy, czy zagra w niedzielę - uciął temat.
Mecz AFC - FC Porto zaplanowano na godz. 19:00.