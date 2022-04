Horror w Buczy. Zarządca klubu piłkarskiego potwierdził bestialstwo Rosjan

W Buczy przed rozpoczęciem wojny mieszkało około 45 tysięcy osób. Po masakrze zorganizowanej przez rosyjskie wojska, Bucza jest w ruinach, na ulicach można znaleźć pozostawione ludzkie zwłoki i masowe groby.

Akty ludobójstwa na własne oczy zobaczył prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski. "Zobaczcie, co z tym miasteczkiem zrobili rosyjscy żołnierze, którzy do ludzi odnoszą się gorzej niż do zwierząt" - zaapelował ze łzami w oczach.

Mieszkańcy Buczy przeżyli koszmar

Wielu mieszkańcom Buczy udało się uciec jeszcze przed atakiem Rosjan na miasto, ale teraz nie mogą wrócić. Wśród tej grupy jest Wasyl, który z rozmowie z portalem Sportowe Fakty opowiedział o realiach życia w Ukrainie podczas wojny.

Wasyl współzarządzał lokalnym klubem piłkarskim FK Bucza. Od 1999 roku sprawuje także funkcję w radzie miasta. Rozmówca portalu Sportowe Fakty wyznał jednak, że chciałby zachować anonimowość. Mężczyzna z trudem opowiadał o ostatnich wydarzeniach.

Dwa dni po wybuchu wojny zdążyłem zabrać do auta żonę, rodziców i teściów. Zabraliśmy niewiele i wyjechaliśmy z Buczy. Kilka godzin później do miasta weszli okupanci. Po tym już nikt nie mógł stamtąd wyjechać - wyznał.

Wasyl w Buczy mieszkał od dziecka i liczy, że już niedługo uda mu się wrócić do miasta. Wspomniał też, że ma kontakt ze znajomymi z klubu piłkarskiego i wszyscy są teraz bezpieczni. Niestety, wstęp do ukraińskiego miasta jest nadal mocno ograniczony.

Żołnierze chowają ciała i rozminowują terytorium. W dwa dni znaleziono około 400 ciał. Sytuacja jest bardzo trudna, ale będziemy chcieli podnieść z gruzów nasze miasto - relacjonował Wasyl.

Współzarządca FK Bucza wspomniał także o relacjach swoich znajomych. Potwierdził bestialskie czyny rosyjskich żołnierzy i zdradził, jak agresorzy terroryzowali mieszkańców miasta.

Odcięli im prąd, nie mogliśmy skontaktować się z naszymi znajomymi, którzy tam zostali. Okupańci zabierali i niszczyli telefony. Za posiadanie komórki groziło rozstrzelanie - tłumaczył.

Na temat okrucieństw Rosjan wypowiedział się także mer Buczy, Anatolij Fedoruk.

Nigdy nie wybaczymy narodowi rosyjskiemu. Nie osobiście, nie indywidualnie, ale w całości - nie wybaczymy okrucieństw, które miały tu miejsce - zadeklarował.

