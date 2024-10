Holendrzy złożą hołd polskim bohaterom. Przy okazji pobiją rekord. Ujawniono szczegóły

NAC to najbardziej polski z holenderskich klubów, a Breda to najbardziej polskie miasto, które co roku upamiętnia polskich bohaterów z 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka - to oni pomogli miastu zrzucić hitlerowskie jarzmo. W najbliższy weekend w obchodach 80. rocznicy wyzwolenia Bredy weźmie udział porucznik Eugeniusz Niedzielski, ostatni żyjący weteran z tamtych czasów. Kibice miejscowego klubu NAC zaprezentują oprawę w rekordowych rozmiarach 106 x 21 metrów. Jej treść jest na razie tajemnicą, ale już wiadomo, że będzie to hołd dla Polaków.